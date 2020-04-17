  • السبت 18 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر02:35 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
أفيجان

الكشف عن تفاصيل الدواء الأمريكي الجديد لعلاج كورونا

عمرو أديب

تعليق ناري لـ"أديب" على قرارات الحكومة في شم النسيم

وزارة الأوقاف

"الأوقاف" تكشف حقيقة فتح المساجد في رمضان

التجارة الالكترونية

انتشار كورونا رفع معدل نشاط التجارة الالكترونية

عزل

متى ينتهي العزل الصحي؟.. الدكتور أحمد عكاشة يجيب

فاروق الباز

"الباز" يكشف حقيقة اقتراب "نيزك" من كوكب الأرض

أبو هشيمة

بالصور.. عقد قران أحمد أبو هشيمة وياسمين صبرى

العقار

تجربة أول لقاح لكورونا على البشر خلال أيام قليلة

الارصاد

طقس بارد ورياح نشطة.. الأرصاد تعلن طقس السبت

طفل فقد أمه

طفل يفقد والدته وجدته ووالده يرقد بالعناية المركزة

بالفيديو..

تعليق ناري لـ"أديب" على قرارات الحكومة في شم النسيم

آخر الأخبار

عمرو أديب
عمرو أديب
Advertisements

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

الجندي لمخترقي الحظر: مش هتشموا شم النسيم تاتي غير في الجنة

#

متحدث "الوزراء": قرارات هامة اليوم بشأن "شم النسيم"

#

أول تعليق لـ"السيسي" على أحداث الأميرية ورسالة لأسرة "الحوفي"

#

أول تعليق لـ علاء مبارك على تدهور صحة والدته

علق الإعلامي عمرو أديب، على الإجراءات الاحترازية التي أعلنتها الحكومة المصرية لمواجهة  فيروس كورونا في شم النسيم، قائلا: "أنا ضد الغلق الكامل في دولة زي مصر، في ناس عايزة تاكل عيش».
وأضاف «أديب»، خلال برنامج «الحكاية» المذاع علي قناة mbc مصر، مساء الجمعة، أن الدولة المصرية تتعامل مع المصريين حتى الآن بكثير من التفاهم والمناشدة، قائلا : «المصريين في الشارع من إمبارح بيشموا النسيم»، متسائلا: متى سيكون للقانون المصري السلطة التعامل مع هذه التجمعات في ظل هذه الظروف.
وأضاف الإعلامي عمرو أديب، أن مشاهد التجمعات أمام محطات الوقود لم تكن موجودة من قبل، متابعا: "إنت هتعرف تستقبل كل دول في مستشفى.
 


 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

لماذا نتجاهل نيوتن الحقيقي ؟!

فراج إسماعيل

ترامب ..من أنت؟ وكيف طلعت فى دنيانا؟

د. هشام الحمامي

ترامبيان

ياسر أنور

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» أمريكا لا تملك دليلا على اتهام الصين بأزمة كورونا
» حقيقة انتشار الخفافيش في مصر ونقلها لـ كورونا
» 4 ألاف جنيه عقوبة من يخالف قرارات يوم شم النسيم
» الخوف الزائد يضعف المناعة ويهدد مرضى كورونا
» فيديو صادم.. موتى كورونا في غرف واحدة مع المرضى
» تراجع كبير في أسعار الذهب
» الأمم المتحدة: إفريقيا تحتاج لأكثر من 200 مليار دولار لمواجهة كورونا
» كورونا.. 18681 وفاة في فرنسا
» مفاجأة بشأن انتقال "بنزيما" إلى ليون الفرنسي
» روسيا تعارض ضم الاحتلال أراض جديدة بالضفة
» الوطن العربي يسجل ألف وفاة بفيروس كورونا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:00 ص

  • فجر

    04:00

  • شروق

    05:28

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:30

  • عشاء

    20:00

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية