تعليق ناري لـ"أديب" على قرارات الحكومة في شم النسيم

17 أبريل 2020 - 11:20 م

علق الإعلامي عمرو أديب، على الإجراءات الاحترازية التي أعلنتها الحكومة المصرية لمواجهة فيروس كورونا في شم النسيم، قائلا: "أنا ضد الغلق الكامل في دولة زي مصر، في ناس عايزة تاكل عيش».



وأضاف «أديب»، خلال برنامج «الحكاية» المذاع علي قناة mbc مصر، مساء الجمعة، أن الدولة المصرية تتعامل مع المصريين حتى الآن بكثير من التفاهم والمناشدة، قائلا : «المصريين في الشارع من إمبارح بيشموا النسيم»، متسائلا: متى سيكون للقانون المصري السلطة التعامل مع هذه التجمعات في ظل هذه الظروف.



وأضاف الإعلامي عمرو أديب، أن مشاهد التجمعات أمام محطات الوقود لم تكن موجودة من قبل، متابعا: "إنت هتعرف تستقبل كل دول في مستشفى.









