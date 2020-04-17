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الخوف الزائد يضعف المناعة ويهدد مرضى كورونا

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أستاذ مناعة: هؤلاء يجب عزلهم لمنع انتشار كورونا

قال الدكتور أحمد عكاشة أستاذ الطب النفسي، عضو المجلس الرئاسي لعلماء مصر، إن الخوف الزائد يؤدي إلى إضعاف المناعة.
وتابع خلال لقائه مع الإعلامي أحمد مجدي، ببرنامج «فنجان قهوة»، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك مخاوف من آثار الخوف على مرضى فيروس كورونا المستجد، فالخوف الصحي مفيد، فالشخص الذي يخاف من الإصابة بالوباء يعمل على أخذ الاحتياطات اللازمة حتى لا يصاب من ضمنها الابتعاد الاجتماعي والعزل وتنفيذ توصيات منع الانتشار. 
وأضاف الدكتور أحمد عكاشة أستاذ الطب النفسي، عضو المجلس الرئاسي لعلماء مصر، أن المرض النفسي يعوق الإنسان عن السعادة، ومع زيادة الخوف يتم فرز الكورتيزون بكميات كبيرة مما يضعف المناعة لدى الإنسان.
وكشف عضو المجلس الرئاسي لعلماء مصر أن الجهل يؤدي إلى الخوف، حيث كشفت الدراسات أن 85% من مصابي فيروس كورونا يتلقون العلاج في المنزل عبر تناول مخفضات حرارة،  و 15% يحتاجوا للذهاب إلى المستشفى ومنهم يحتاج إلى رقابة وبعض الأدوية و 5% يحتاجون للتواجد في الرعاية المركزة وجزء منهم يحصل على الأكسجين عبر جهاز يوضع على وجه المريض وجزء أخر يحتاج يلجأ إلى جهاز التنفس الصناعي.

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