» الخوف الزائد يضعف المناعة ويهدد مرضى كورونا

17 أبريل 2020 - 10:50 م

قال الدكتور أحمد عكاشة أستاذ الطب النفسي، عضو المجلس الرئاسي لعلماء مصر، إن الخوف الزائد يؤدي إلى إضعاف المناعة.



وتابع خلال لقائه مع الإعلامي أحمد مجدي، ببرنامج «فنجان قهوة»، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك مخاوف من آثار الخوف على مرضى فيروس كورونا المستجد، فالخوف الصحي مفيد، فالشخص الذي يخاف من الإصابة بالوباء يعمل على أخذ الاحتياطات اللازمة حتى لا يصاب من ضمنها الابتعاد الاجتماعي والعزل وتنفيذ توصيات منع الانتشار.



وأضاف الدكتور أحمد عكاشة أستاذ الطب النفسي، عضو المجلس الرئاسي لعلماء مصر، أن المرض النفسي يعوق الإنسان عن السعادة، ومع زيادة الخوف يتم فرز الكورتيزون بكميات كبيرة مما يضعف المناعة لدى الإنسان.

