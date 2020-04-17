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متى ينتهي العزل الصحي؟.. الدكتور أحمد عكاشة يجيب

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قال الدكتور أحمد عكاشة أستاذ الطب النفسي، عضو المجلس الرئاسي لعلماء مصر، إن العالم أجمع يتمنى زوال العزل الصحي المفروض حاليا للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
وتابع خلال لقائه مع الإعلامي أحمد مجدي، ببرنامج «فنجان قهوة»، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك 4 شروط لإنهاء العزل الصحي ومن ضمنها معدل الإصابات وعدد الحالات المؤكد إصابتها بفيروس كورونا المستجد، والبند الثالث عدد من يدخلون المستشفيات لتلقي العلاج وعدد الوفيات.
وأضاف الدكتور أحمد عكاشة أستاذ الطب النفسي، عضو المجلس الرئاسي لعلماء مصر، أن فيروس كورونا يسير في شكل تصاعدي ثم يسير في خط مستوى ثم يبدأ في الانخفاض في معدل الإصابات.

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