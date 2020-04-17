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طائرة تهبط على طريق سريع مزدحم بالسيارات

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صورة الطائرة
صورة الطائرة
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فتحي مجدي

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وثق مقطع فيديو لحظة هبوط طيار على أحد الطريق السريعة المزدحمة بالسيارات، بالقرب من مدينة "كيبيك" في كندا، بعد تعطل طائرته.

ولم يتعرض الطيار "بايبر شيروكي" لأية أضرار خلال عملية الهبوط، بحسب ما أفاد رجال الاطفاء المحليين الذين سارعوا إلى مكان هبوط الطائرة. وبدا قائدو السيارات مندهشين من الهبوط غير المتوقع.

وقالت الرقيب هيلين نيبتون من شرطة المقاطعة، إن الطائرة هبطت دون خلل.

وكانت الطائرة متجهة إلى مطار "جان ليساج" الدولي، حيث هبطت إلى الجنوب منه.

وأضافت "نيبتون": "تلقينا مكالمات تشير إلى أن طائرة كانت تهبط على الطريق السريع 40 المتجه غربًا. لحسن الحظ هبطت الطائرة دون اصطدام ، ومن ثم لم يصب أحد. في الواقع ، كانت حركة المرور قادرة على الاستئناف بسرعة في المنطقة"، وفق ما نقلت صحيفة "ذا صن" البريطانية.

وحظي تصرف الطيار بالثناء على مواقع التواصل الاجتماعي حيث أشيد بالهبوط "السلس"،  والذبي شبه أحدهم بأنه مناورة تشبه مناورات "جيمس بوند".
https://www.thesun.co.uk/news/11420321/pilot-emergency-landing-packed-motorway-aircraft-malfunction/

وقال "جان بول داوست" الذي كان شاهدًا على الواقعة لشبكة (CBC ) في كندا, إنه كان خارج حديقته، لاحظ أن الطائرة تهبط. وأضاف:  "لقد فوجئت. أول مرة رأيت فيها طائرة على طريق سريع باستثناء الأفلام".

وعندما تمت مشاركة المقطع على موقع "يوتيوب"، وصف المعلقون، أعصاب الطيار بأنها من "الفولاذ".


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