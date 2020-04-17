طفل يفقد والدته وجدته ووالده يرقد بالعناية المركزة

17 أبريل 2020 - 09:16 م

فقد طفل بريطاني والدته وجدته، اللتين توفيتا بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، في غضون أيام قليلة، بينما يرقد والده دخل العناية المركزة حيث يكافح المرض المميت.

وبعد أربعة أيام فقط من وفاة جدته "جوان جوان" (84 عامًا)، فقد الطفل "ليتل إيفان كادبي" (7 سنوات)، والدته "جوليان" (49 عامًا). بينما يصارع والده "كريس" المرض داخل العناية المركزة .





وجمع أصدقاء الأسرة أكثر من 2000 جنيه إسترليني لمساعدة "إيفان" وعائلته خلال هذه المحنة.

وقالت "ناتالي لويد-هيوز"، إحدى الجهات التي قامت بجمع التبرعات على صفحة "JustGiving ": "سمعنا الأخبار الفظيعة بأن جوليان توفت بفيروس كوفيد 19، وقبل أربعة أيام فقط فقدت جوليان والدتها جوان بشكل مأساوي بسبب الفيروس".

وتابعت: "بالإضافة إلى ذلك، زوج جوليان، كريس، ووالد إيفان يرقد حاليًا في المستشفى لمكافحة الفيروس"، وفق ما نقلت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.





واحتشد أولياء أمور طلاب مدرسة "سانت برناديت" الابتدائية الكاثوليكية في "بنتوين" بمقاطعة "كارديف" حول الطفل المكلوم لتقديم الدعم له.

وكانت "تراجيك جوليان" تعمل كمدير أعمال لقسم الصحة النفسية للأطفال في كارديف ومجلس جامعة فالي الصحي، حيث عملت لمدة 16 عامًا، من إجمالي 30 عامًا أمضتها في العمل بإدارة الصحة الوطنية (NHS ).

وقال متحدث باسم مجلس الصحة بجامعة كارديف وفالي: "كانت جوليان عضوًا محبوبًا للغاية في فريقنا، وكانت دافئة للغاية ومهتمة، وتخصص دائمًا وقتها للمساعدة ودعم الزملاء".

وأضاف: كان تركيزها دائمًا على ضمان تقديم أفضل خدمة ممكنة للأطفال والشباب. سيشعر بها الكثير من الزملاء الذين عملت معهم على مر السنين. لقد نجا زوجها كريس وابنهما إيفان وشقيقها إيان. سنفتقدها بشدة".