» الوطن العربي يسجل ألف وفاة بفيروس كورونا

تخطت وفيات فيروس كورونا في العالم العربي حاجز الألف وفاة، وذلك مع بلوغ حالات الوفاة بمرض "كوفيد-19"، الرقم 1013، اليوم الجمعة 17 أبريل، وذلك من أصل 34 ألفًا و603 حالات إصابة مسجلة في بلدان الوطن العربي.

وانتشر وباء فيروس كورونا في 21 دولة عربية من أصل 22 دولة، في حين بقيت جزر القُمر هي الدولة العربية الوحيدة الخالية من الوباء الجائح عالميًا.

وشهدت 20 دولة عربية مصابة بكورونا حالات وفاة بسبب الفيروس التاجي، في حين سلم اليمن من أية حالة وفاة بسبب الفيروس حتى الآن، مع تسجيل حالة إصابة وحيدة في البلاد.

ومن بين الألف و13 حالة وفاة، هناك 753 حالة وفاة مسجلة في عرب قارة أفريقيا، مقابل 260 حالة وفاة في عرب آسيا.

وعلى النقيض حالات الإصابة فقد شهدت الدول العربية في آسيا 25 ألفًا و85 حالة إصابة، مقابل 9 آلاف و518 حالة إصابة في الدول العربية الأفريقية.

وأكبر عدد من الوفيات في دولة عربية مسجل في الجزائر، التي عرفت حتى الآن 364 حالة وفاة بالفيروس، تليها مصر بتسجيلها 205 حالات، ثم يأتي المغرب بتسجيله 133 حالة وفاة بسبب كورونا.