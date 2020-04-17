إصابة «زين العابدين توفيق» مذيع «الجزيرة» بفيروس كورونا

17 أبريل 2020 - 07:42 م

قال زين العابدين توفيق، المذيع بشبكة "الجزيرة" القطرية، إنه يخضع للحجر المنزلي، بعد ظهور أعراض بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) عليه.

وكتب توفيق عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة "تويتر": "كانت أعراض الكورونا خفيفة وأنا في الحجر الاحترازي لحين التأكد بالاختبار من تمام المعافاة".

وأضاف أنه سيظهر غدًا على شاشة الجزيرة في برنامج "هذا الصباح" للحديث عن تجربته مع الإصابة بالفيروس، كما سيجري بثًا مباشرًا وحوارًا على موقع "الجزيرة نت" في السابعة مساء بتوقيت الدوحة.

وقبل أيام، أعلن عبدالله الشامي مراسل "الجزيرة" بالاتحاد الأوروبي عن إصابة زوجته بفيروس كورونا الذي يضرب القارة الأوروبية بقوة. وأضاف الشامي في تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، أنه جرى نقل زوجته إلى المستشفى في العزل لحين إعادة إجراء التحاليل لها ومعرفة حالتها الصحية.

ومطلع الأسبوع الجاري، أعلن حسام الشوربجي المذيع بقناة "مكملين" الإخوانية، إصابته بفيروس كورونا المستجد، مع احتمال إصابة عائلته بنفس الفيروس، وأشار إلى أنه سيخضع للحجر المنزلي لمدة 14 يومًا.