الصحة العالمية تعلن أغذيةضرورية لمواجهة "كورونا"

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أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، قائمة تضم الأغذية الضرورية التي يحتاجها الجسم للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

ونشرت المنظمة عبر حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك"، القائمة بعنوان: نصائح غذائية للبالغين أثناء مرض "كوفيد-19".

وقالت المنظمة "تناول غذاءً متوازناً كل يوم لتحصل على: الفيتامينات، المعادن، الألياف الغذائية، البروتين، مضادات الأكسدة".

وأشارت إلى أن هذه العناصر "يحتاج إليها جسمك لتعزيز صحتك وتقوية جهازك المناعي، وللحد من خطر إصابتك بالأمراض المزمنة والمعدية".
يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية وجهت في بيان لها، رسالة وضحت فيها بعض الحقائق حول ما أثير في الفترة الأخيرة عن إمكانية الوقاية من عدوى فيروس كورونا المستجد من خلال تعاطي المشروبات الكحولية.

ووجهت منظمة الصحة العالمية تحذيرا حول هذا الموضوع وما أثير عنه من إشاعات حول المشروبات الكحولية في علاج أو الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأكدت المنظمة في بيانها عدم دقة وصحة المعلومات التي تم تناولها في الفترة الأخيرة حول دور المشروبات الكحولية في الوقاية من "كوفيد 19".

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