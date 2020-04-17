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«ناسا» تتعقب كويكبين عملاقين يقتربان من الأرض

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فتحي مجدي

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تراقب ناسا عن كثب كويكبين كبيرين سيحلقان فوق الأرض يومي الجمعة والسبت بسرعات تصل إلى 29000 ميل في الساعة.

تراقب وكالة "ناسا" الأمريكية، كويكبين يتجهان نحو الأرض بسرعات تصل إلى 290 ألف ميل في الساعة.

وفقًا لمركز "ناسا" لدراسات الأجسام القريبة من الأرض، فإن أحد الكويكبات يقترب من كويكب يتقاطع مع مسار الأرض.

ومن المتوقع أن يقترب كويكب (2020 GR2 ) من مدار الأرض يوم الجمعة. وينطلق الكويكب عبر الفضاء بسرعة تقارب 10 آلاف ميل في الساعة ويُعتقد أنه يبلغ ارتفاعه 102 قدمًا.

ولن يتقاطع الكويكب وهو من مجموعة "أبولو" مع مدار الأرض هذه المرة، لكنه يمر بالقرب منها خلال بعض الزيارات. وسيكون على بعد 0.03188 وحدة فلكية من مركز الكوكب، وهو ما يعادل تقريبًا 3 ملايين ميل. ومن غير المتوقع أن يعود إلى محيط الأرض مجددًا حتى 21 فبراير 2080.

كما تراقب "ناسا" كويكبًا آخر، هو الكويكب المعروف باسم "2020 GT2 "، وهو أكبر بكثير وسريع من الأول.

وقدرت وكالة "ناسا" أن طوله يبلغ حوالي 177 قدمًا، ومن المتوقع أن يطير فوق الأرض بسرعة تزيد عن 29000 ميل في الساعة. ويتبع الكويكب مدارًا ممدودًا يتجاوز مسار المريخ. ووفقًا للوكالة، فإنه من المتوقع أن يتقاطع مع الأرض صباح السبت.

ويتتبع علماء الفلك حاليًا ما يقرب من 2000 كويكب ومذنب وأشياء أخرى تهدد كوكب الأرض. ولم تتعرض الأرض لكويكب بحجم الكويكب الذي قضى على الديناصورات قبل 66 مليون سنة.


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