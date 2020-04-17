قناة عبرية: أمريكا حذرت إسرائيل من فيروس قاتل

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الطيب حسين

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كشفت قناة عبرية النقاب عن تقرير سري في شهر نوفمبر الماضي، حذر فيه إسرائيل من قدوم فيروس قاتل. 

أفادت القناة العبرية الـ"12"، مساء أمس الخميس، بأن الإدارة الأمريكية حذرت إسرائيل في منتصف نوفمبر الماضي، من "مرض غير معروف" ينتشر في مدينة ووهان الصينية، وبأن الولايات المتحدة أثرت إخبار حلفاءها حول العالم، سواء إسرائيل أو حلف الناتو.


وذكرت القناة أن الجيش الإسرائيلي عقد اجتماعا فور وصول المعلومة من الولايات المتحدة، وحدد ما الذي يمكن فعله مع "المرض الغامض"، الذي لم يكن قد تم التعرف عليه بعد، وكيف تتعاطى إسرائيل معه، ومع الدول العربية المحيطة.

وأوضحت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني أن المعلومة الأمريكية المهمة لم تقف عند حد الجيش الإسرائيلي فحسب، بل وصلت إلى القيادات الإسرائيلية ككل وكذلك لوزارة الصحة، ولكنهم لم يفعلوا شيئا، بحسب قول القناة.

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