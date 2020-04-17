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الأوقاف تنهي خدمة عاملين لمخالفة تعليمات إقامة الجمعة

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وزير الأوقاف محمد مختار جمعة
وزير الأوقاف محمد مختار جمعة
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أحمد سالم

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الأوقاف

إنهاء خدمة

إقامة الجمعة

أصدر وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، قرارًا بإنهاء خدمة عاملين لمخالفتهما تعليمات الوزارة بشأن إقامة صلاة الجمعة.

وأكد في هذا الإطار، أن الوزارة ستنهي خدمة كل من يخالف تعليمات غلق المساجد على الفور، وبلا أي تردد في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم كله.

وذكرت الوزارة في بيان لها، أن قرار الوزير جاء بناء على تقرير مديرية أوقاف الفيوم، وعرض رئيس القطاع الديني، بشأن إهمال "ش.ع" العامل المسئول عن زاوية الرحمن بعتامنة الجعافرة التابعة لإدارة إطسا شرق، في عمله، وترك الزاوية المكلف بها مفتوحة وقت الجمعة، ما أسفر عن قيام الأهالي بفتح الزاوية المذكورة وأداء صلاة الجمعة بها، وجار تحرير محضر بالواقعة.

ووالت أنه بالإضافة إلى تقرير مديرية أوقاف الإسماعيلية وعرض رئيس القطاع الديني بشأن ترك "ي.ع" العامل المسئول عن زاوية التوبة مفتاح الزاوية المكلف بها مع الأهالي، وغيابه اليوم وعدم قيامه بعمله مما أسفر عن قيام الأهالي بفتح الزاوية وأداء صلاة الجمعة بها ، وقامت المديرية بتحرير المحضر رقم (1798) لسنة 2020م إداري قسم ثان الإسماعيلية".

وأكدت وزارة الأوقاف على عدة أمور وهى:

1- ضرورة غلق المسجد من الداخل غلقًا تامًا أثناء رفع الأذان .

2- الاستجابة لتعليمات جميع مؤسسات الدولة واجب شرعي ووطني وإنسان.

3- لا مكان بالوزارة لأصحاب الانتماءات أو المغيبين عن الواقع .

4- أنها جادة في إنهاء خدمة كل من يخالف تعليماتها أو يقصر في عمله بشأن غلق المساجد غلقًا كاملاً في المدة التي حددتها السلطة المختصة.


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