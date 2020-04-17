» كورونا يطيح بـ 630 شخص بمنطقة واحدة في أمريكا

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أفادت فضائية العربية، في نبأ عاجل، منذ قليل، أن نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية سجلت 630 وفاة جديدة.

وفي سياق متصل، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الجمعة، أن دول أفريقيا تحتاج ما يربو على 200 مليار دولار لمواجهة وباء فيروس كورونا المسجد كوفيد – 19، مضيفا أن صندوق النقد الدولى يحتاج موارد أكبر، وعليه تخصيص حقوق سحب خاصة جديدة.

ورحب الأمين العام للأمم المتحدة، بتعليق مدفوعات خدمة الديون للبلدان الأشد فقرا، لكنه يقول إن خطورة الأزمة تستدعى المزيد.

كما دعى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إلى تعليق واسع لديون البلدان النامية التى لا تستطيع خدمة ديونها.


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