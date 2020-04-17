توجيه عاجل من "التموين" بشأن رواد "السوبر ماركت"

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أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية توجيهات لمديري المديريات للتنبيه على كافة المتاجر خاصة متاجر بيع السلع الغذائية (سوبرماركت وهايبر ماركت)؛ بضرورة تخفيض عدد العملاء (المستهلكين) المتواجدين داخل المتاجر بصفة عامة إلى 25% فقط من السعة الاستيعابية.

وبحسب بيان اليوم، يأتي ذلك نظرًا للظروف التي تمر بها البلاد بسبب انتشار فيروس "كورونا المستجد"، في إطار حرصها على توفير السلع الغذائية للمواطنين مع أخذ الاحتياطيات الواجبة للمحافظة على صحتهم والحد من انتشار الفيروس.

وشددت الوزارة على طمأنة المواطنين بأن السلع متوافرة بكثرة وبالأسعار والتخفيضات المعلن عنها، وتأكيد أن هذه مجرد إجراءات متخذة لحمايتهم والحفاظ على صحتهم، منعًا لحدوث أي بلبلة لدى عموم المستهلكين.

وأكد بيان الوزارة ضرورة تخصيص أماكن انتظار للمواطنين خارج المتجر، لحين حلول وقت دخولهم، مع الحرص على أن تكون المسافات بينهم مناسبة منعًا؛ لنقل العدوى، طبقا لما هو معلن من قبل الجهات الصحية المختصة، ونوه إلى ضرورة أن تكون أماكن الانتظار التي يتم توفيرها للمواطنين حضارية وبها تهوية جيدة ومساحتها مناسبة، ولا تؤدي لحدوث تكدسات خارج المتجر مع وجود مندوب لتنظيم عملية الانتظار بما لا يتسبب في غضب المواطنين.

كما شددت الوزارة على ضرورة أن تكون أولوية الدخول لكبار السن، وذوي الاحتياجات الخاصة، حفاظًا على صحتهم وسلامتهم باعتبارهم الأكثر عرضة للإصابة، وطالبت بتحديد مسؤول من قبل المنشأة التجارية، يتولى عملية تنظيم الدخول والخروج للمواطنين وانتظارهم خارج المكان بشكل حضاري.

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