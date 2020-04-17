الأهلي يتلقى 25 ألف دولار من الصفاقسي التونسي

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لاعبو الأهلي
لاعبو الأهلي
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أحمد سالم

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25 ألف دولار

الصفاقسى التونسى

تلقى النادي الأهلي، اليوم الجمعة 25 ألف دولار من نادي الصفاقسي التونسي، كجزء من المبلغ المتفق عليه في صفقة جونيور أجاي النيجيري.

وتمثل هذه القيمة، الجزء الأول من المبلغ لدي أجاي، والبالغ قيمته 125 ألف دولار، بحيث تبقى للأهلي مئة ألف دولار.

وتفاوض مسئولو النادي الأهلي مع الصفاقسي التونسي، لتسديد مبلغ 125 ألف دولا بعد شراء أجاي، خاصة بعد استرداد مبلغ 125 ألف دولاار كان قد تم تحويلهم بالخطأ إلى النادي التونسي في عهد المجلس السابق قبل إنهاء الأمر بشكل ودي خلال الفترة الماضية.

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