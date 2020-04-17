» "البيئة" تدشن موقع إلكتروني لإدارة مخلفات الرعاية الصحية

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الرعاية الصحية

تدشين موقع إلكتروني

إدارة مخلفات

مخلفات الرعاية

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عبر تقنية الفيديو كونفرانس عن تدشين موقعا إلكترونياً.

جاء ذلك بحضور المهندس رأفت هندي نائب وزير الاتصالات للبنية التحتية ورئيس قطاع الاتصالات والبنية الأساسية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور احمد فاروق الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم وإدارة المخلفات، والدكتور طارق العربى مدير مشروع المخلفات الطبية والإلكترونية.

ويهدف الموقع إلى إدارة مخلفات الرعاية الصحية، من خلال مشروع إدارة المخلفات الطبية والالكترونية التابع لوزارة البيئة والبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة، لمتابعة كميات المخلفات المتولدة بكل منشأة صحية وتوقيتات نقلها لمحطات المعالجة، والكميات التي تمت معالجتها لضمان الوصول لكافة التراكمات، وتوجيه النفايات إلى أماكن المعالجة المناسبة، والتأكد من التخلص النهائي الآمن من نواتج المعالجة.

وأشارت وزيرة البيئة، إلى أن الموقع يعد إنجاز حكومى تعاونت فيه عدة وزارات من أجل إنجازه فقد كانت وزارة الاتصالات شريك رئيسى فى دعم وتأمين البيانات والمساعدة فى الاشراف الفنى على الشركة التى ستقوم بإعداد قاعدة البيانات.

كما تم التنسيق مع وزارتى الصحة والسكان والتعليم العالى والبحث العلمى؛ حيث يعد الموقع نواة لعملية التحكم والتأكد من التخلص الآمن من النفايات الطبية التى تعد من أهم المخلفات الخطرة التى تؤثر بصورة كبيرة على صحة المواطن كما يمثل الموقع استدامة حقيقة لمنظومة المخلفات الطبية وليس فقط خلال الظروف الراهنة التى نواجهها للسيطرة على فيروس كورونا.

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