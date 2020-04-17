» فيروس كورونا يصيب مليوني شخص حول العالم

تخطي عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، على مستوى العالم، عتبة المليونين ومئة ألف مصاب حتى كتابة هذا الخبر، حسبما أفادت وكالة “رويترز”، إذ قالت إنه تم الإبلاغ عن أكثر من 2.14 مليون إصابة.

وبحسب إحصائيتها، فسجل العالم 143,744 حالة وفاة شخصا جراء مرض “كوفيد-19″، مشيرةً إلى أنه تم الإبلاغ عن تسجيل إصابات في 210 دول حول العالم منذ أن تم الإعلان عن الإصابات الأولى في الصين في ديسمبر عام 2019.

وتأتي الولايات المتحدة الأمريكية، في أولى الدول التي سجلت أعلى إصابات بالوباء حتى الآن بلغ عدد المصابين بكورونا هناك 668,079، فيما وصل عدد الوفيات إلى 33,284.

فيما تحتل إسبانيا المرتبة الثانية، مسجلةً 182,816 إصابة، و19,130 وفاة، وجاءت إيطاليا بالمرتبة الثالثة فسجلت 168,941 إصابة و22,170 حالة وفاة.

بينما تحل فرنسا في المركز الرابع، حيث سجلت 140,772 حالة إصابة حتى الآن و17,920 حالة وفاة، لتأتي ألمانيا في المرتبة الخامسة بفارق واضح بعدد الوفيات، حيث سجلت 3,804 وفيات، و132,730 إصابة بفيروس كورونا.