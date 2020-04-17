بوتين يحذر من ذروة انتشار فيروس كورونا

17 أبريل 2020 - 03:32 م

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن ذروة وباء فيروس كورونا لم نجتازها بعد.



وأضاف الرئيس الروسي "المخاطر المرتبطة بانتشار الوباء لا تزال مرتفعة للغاية، ولم يتم تجاوز الذروة بعد، وعدد الإصابات آخذت في الازدياد ، ليس فقط في موسكو كذلك في الأقاليم الروسية الأخرى.



وتابع الرئيس الروسي " يجب أن تكون جميع المستشفيات المتخصصة بمكافحة فيروس كورونا، مجهزة بكامل المعدات الطبية اللازمة، إضافة إلى الكوادر الطبية، والمراقبة المستمرة".

