  • الجمعة 17 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر03:53 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
نجل وردة الجزائرية يفجّر مفاجأة:

نجل وردة الجزائرية يفجّر مفاجأة: فعلت هذا الأمر لأجل مايكل جاكسون

المصريون تكشف مخطط "الهواري" في الجبلاية

"الجبلاية" تسدل الستار على أزمة "جريشة" و "نور الدين"

قرار جديد .. هذا الأمر سيتم بالمسجد النبوي في رمضان

قرار جديد .. هذا الأمر سيتم بالمسجد النبوي في رمضان

ارشيف

إيقاف لاعب مانشستر سيتى السابق 5 سنوات

الخفافيش تحاصر قرية بالقليوبية.. والأهالي يقتلون العشرات

الخفافيش تحاصر قرية بالقليوبية.. والأهالي يقتلون العشرات

عمرو موسى ينعي "عزة العشماوي" بعبارة مؤثرة

عمرو موسى ينعي "عزة العشماوي" بعبارة مؤثرة

إيفانكا ترامب وزوجها يتجاهلان الحجر بسبب عيد الفصح

إيفانكا ترامب وزوجها يتجاهلان الحجر بسبب عيد الفصح

ارشيف

"الوزراء" ينفى 7 شائعات عن كورونا

مفاجأة.. قصة حب بين رونالدو وكارداشيان قبل10 سنوات

مفاجأة.. قصة حب بين رونالدو وكارداشيان قبل10 سنوات

الغندور

هجوم عنيف من "الغندور" ضد بيومي فؤاد

وزير الرياضة يبحث مع "الخطيب" المباراة الافتراضية

الرياضة

وزير الشباب
وزير الشباب
Advertisements

الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

قرار جديد من التعليم بشأن تعليق الدراسة

#

وزير سابق يحرج مرتضى منصور بتعليق ناري

#

وزير النقل يبحث مع "بومبارديه" تنفيذ مشروعي الـ"مونوريل"

#

فايلر يحرج الخطيب بمكالمة صادمة أثناء جلوسه مع وزير الرياضة

استقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى  الأهلي وذلك في إطار متابعة وزير الرياضة مع مسئولي الأندية والهيئات الرياضية  الوضع الراهن وبحث اوجه التعاون  لمواجهة تداعيات ومواجهة انتشار فيروس كورونا ،وبحث  الدكتور أشرف صبحي عدد من الملفات مع  الكابتن محمود الخطيب وعلى رأسها دور الأندية فى مواجهة التداعيات التى خلفتها كورونا والخاصة بالعماله  في المؤسسات الرياضية بشكل خاص وفي المجتمع بشكل عام في ظل الظروف الحالية التي أثرت على النواحي الإقتصادية.
واقترح الدكتور أشرف صبحي بأن تكون هناك مباراة افتراضية للنادي الأهلي للمساهمة في الدور المجتمعي ، ورحب الكابتن محمود الخطيب بالفكرة وبدعم ومساندة ما تقوم به الدولة لتخفيف العبء عن المواطنين خاصة العمالة ، وأنه سوف يقوم بدراسة هذه الخطوة والعمل على تنفيذها بعد عرضها على  مجلس إدارة الاهلى  فيما أشاد وزير الرياضة بالملف الإنشائي للنادي الأهلي والذي عرضه الكابتن محمود الخطيب وتضمن الثورة الإنشائية في فروع الأهلي الثلاثة بالجزيرة ومدينة نصر والشيخ زايد والتي تأتي بالتزامن مع التطوير الشامل الذي يشهده القطاع الرياضي بالنادي على مختلف اللعبات خاصة وأن البنية التحتية الجديدة ساهمت في توسيع قاعدة الممارسة الرياضية لجميع الالعاب بالنادى بدرجة كبيرة.

وتطرق الحوار إلى ملف مؤمن زكريا لاعب الأهلي الذي يمر بظروف صحية وكيفية تقديم الدعم والمساهمة في علاجه، واطمئن وزير الرياضة على توفير كل احتياجات اللاعب على الوجه الأكمل ومساندته ماديًا ومعنويًا ، في الوقت الذي أكد فيه رئيس الأهلي على ان ناديه لا يتخلى عن ابنائه وأبدى تقديره لموافقة الوزارة على قيام النادي بتحمل تكاليف علاج مؤمن زكريا بشكل قانوني بما لا يخالف اللوائح التي تنظم العمل داخل المؤسسات الرياضية.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

على قهوة في شارع كورونا

فراج إسماعيل

ترامب ..من أنت؟ وكيف طلعت فى دنيانا؟

د. هشام الحمامي

ترامبيان

ياسر أنور

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» تشييع جثمان "العشماوي" إلي مقابر مصر الجديدة
» هل تناول الفسيخ يقى من كورونا؟.. الناظر يجيب‎
» القوات المسلحة تواصل أعمال التطهير بعدة محافظات
» اتصال تليفوني يصلح بين هيفاء وهبي وأصالة نصري
» نادية الجندي: كورونا قرصة ودن علشان نتوب
» القضاء يقول كلمته الأخيرة عن مسلسلات رمضان بدولة عربية
» حقيقة تعليق الطيران السعودى لنهاية العام
» أميتاب باتشان مهدد بالعمى .. لن تتخيل السبب
» أبلة فاهيتا تحرج فنانة شهيرة بسبب الكوافير
» الاتفاق السعودى يبدى رغبته لشراء أزارو
» عامل مزلقان يعثر على 15 ألف دينار كويتي .. ماذا حدث

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    06:30 م

  • فجر

    04:02

  • شروق

    05:29

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:30

  • عشاء

    20:00

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية