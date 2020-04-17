"الجبلاية" تسدل الستار على أزمة "جريشة" و "نور الدين"

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أزمة

الجبلاية

حكم

واتساب

قرر محمد الماشطة مستشار الشؤون القانونية فى اتحاد الكرة حفظ الشكوى التى تقدم بها الحكم الدولى جهاد جريشة ضد زميله ابراهيم نورالدين بسبب أزمة واتس اب.

وبذلك يسدل الجبلاية الستار على أزمة الثنائى جريشة ونور الدين بحفظ الشكوى بعد الصلح وقيام جهاد جريشة بالاعتذار كتابة عن ادعاءاته ضد زميله.

وقامت إدارة الشؤون القانونية فى الجبلاية بإخطار الطرفين بحفظ التحقيق وإغلاق الملف برمته وطالبت الثنائى بعدم الحديث إلى وسائل الاعلام المقروءة منها والمرئية.

وكان جهاد جريشة وإبراهيم نور الدين، تم التصالح بينهما فى مقر الجبلاية بالجزيرة تحت رعاية الثنائى وجيه أحمد والدكتور عزب حجاج فى حضور محمد الماشطة مستشار الشؤون القانونية في الجبلاية.


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