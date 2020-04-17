» هل تناول الفسيخ يقى من كورونا؟.. الناظر يجيب‎

17 أبريل 2020 - 02:34 م

رد الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث سابقا، علي ما يثار بشأن أن تناول الفسيخ يساهم في رفع المناعة خاصة في ظل الأزمة التي تمر بها مصر وانتشار فيروس الكورونا.



وقال "الناظر"، خلال لقاء خاص ببرنامج "نشرة ضد كورونا" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، اليوم الجمعة، الفسيخ أكلة غير صحية، مناشدا المواطنين عدم تناوله حيث أنه يقلل من نشاط الجهاز المناعي، ويمثل خطورة على صحة الإنسان".



وتابع:" لا مانع من تناول الرنجة في أعياد شم النسيم طالما ستسخن على النار، منوها بأن نسبة الملح تؤثر على ضغط الدم والقلب.



وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 43 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بينهم 3 أجانب، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 596 حالة حتى أمس.

