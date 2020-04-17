» القوات المسلحة تواصل أعمال التطهير بعدة محافظات

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الجيش

تطهير

القاهرة

جوية

عزبة الهجانة

تماشياً مع تكثيف أعمال التطهير التى تقوم بها القوات المسلحة بكافة محافظات الجمهورية لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد، واستكمالاً لخطة القيادة العامة للقوات المسلحة لتنفيذ كافة الإجراءات الوقائية، صدرت الأوامر للإدارات التخصصية بتنفيذ عمليات التطهير والتعقيم الوقائى لكلاً من موقف زهراء مدينة نصر بالحى العاشر، وموقف عزبة الهجانة وكوبرى الجيش وعدد من الشوارع المحيطة بهما والتى يتردد عليهما أعداد كبيرة من المواطنين على مدار اليوم، وذلك أثناء التوقيت الذى ينفذ فيه تطبيق حظر التجوال لعدم تعطيل حركة المرور ومصالح المواطنين .

كما تم الدفع بعربات التعقيم والتطهير المتحركة وأطقم التطهير المحمولة للقيام بالأعمال الوقائية لكافة الطرق والممرات والحوائط من خلال الأطقم الفنية التى تنفذ كافة المهام الموكلة إليها بشكل احترافى وبروح معنوية عالية دلالة على الوعى الكامل لأهمية المرحلة وما تتطلبه من تضافر الجهود للحد من انتشار الفيروس.

وفى سياق متصل قام الجيش الثانى الميدانى بتكثيف إجراءات التطهير والتعقيم لعدد من المنشآت والمرافق الحيوية والمصالح الحكومية والمجمعات الخدمية والمتنزهات العامة بالإضافة إلى الشوارع الرئيسية والتى تشهد تردد أعداد كبيرة من المواطنين عليها على مدار اليوم.

وتضمنت الإجراءات الوقائية أيضا القيام بأعمال التطهير لمحطة السكة الحديد ومستشفى الحميات ومستشفى الصدر والمستشفى الجامعى بالإسماعيلية ، كذلك المستشفى العام ومستشفى الحميات ببورسعيد ، فضلاً عن تعقيم وتطهير مستشفى الصدر ومستشفى الحميات بدمياط .

كما روعى أثناء تنفيذ الإجراءات الوقائية استخدام المعدات المتطورة ذات معايير الجودة العالمية التى تضمن العمل على أكبر مساحات ممكنة فى أسرع وقت وبكفاءة عالية لتغطية كافة الأماكن المطلوب تطهيرها بما يوفر المناخ الآمن والصحى للمواطنين.

يأتى ذلك فى إطار تقديم القوات المسلحة كافة إمكاناتها لمعاونة أجهزة الدولة المختلفة لمجابهة خطر فيروس (كورونا) بما يكفل سلامة ووقاية أبناء الشعب المصرى العظيم.


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