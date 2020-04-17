» اتصال تليفوني يصلح بين هيفاء وهبي وأصالة نصري

17 أبريل 2020 - 02:10 م



أعلنت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي ،تصالحها مع الفنانة السورية أصالة بعد مشاركة الأخيرة في كليب إليسا الجديد "هنغني كمان وكمان".



وروت هيفاء خلال مداخلة هاتفية مع برنامج MBCTrending تفاصلي التصالح، إنها تحترم أصالة كثيرا كفنانة وإنسانة وأم وامرأة موضحة أن سوء التفاهم بينهما هي لا تتذكر سببه.



وأضافت وهبي ،بأنها تلقت اتصالا من أصالة منذ فترة ووجدت لديها طيبة كبيرة وطلبت منها أن تنسى كل ما حدث ودعتها إلى منزلها عندما تأتي إلى مصر.



وتابعت:"بأنها لن تقبل أن يوجد بينها وبين أصالة مشكلات مرة أخرى موضحة أنها أحيانا نتسرع في اتخاذ القرارات أو قول تصريحات لكن في النهاية النية الموجودة هي الخير بينهما".

