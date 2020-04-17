» أبلة فاهيتا تحرج فنانة شهيرة بسبب الكوافير

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كورونا

أبلة فاهيتا

نسمة محجوب

مازحت الدمية الاستعراضية "أبلة فاهيتا" ضيفتها الفنانة نسمة محجوب ،قائلة: حلوة خالص أغنية على طبيعتك دي،أغنية مناسبة لكل ست في المرحلة المقندلة اللي إحنا فيها" لتشعر ضيفتها بالحرج قائلة ،أكيد طبعا يا أفندم".

وأضافت خلال برنامج "أبلة فاهيتا لايف من الدوبلكس" المذاع على قناة "أون إي"،قائلة: "والله الرجالة عايزة الكوافير يرجع أكتر من الستات، لتعقب الفنانة نسمة محجوب ضاحكة:"هيرضوا بالأمر الواقع مفيش حل".

وتابعت فاهيتا، محبوسة في البيت وملتزمة بالحظر، ومبخرجش، يا رب رجَّع الرجالة للقهاوي دي قعدتهم بتجيب البلاوي.

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