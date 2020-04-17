عمرو موسى ينعي "عزة العشماوي" بعبارة مؤثرة

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عبد القادر وحيد

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عمرو موسي

ينعى

عزة العشماوي

نعى عمرو موسي المرشح الرئاسي وعضو لجنة الخمسين بعبارة مؤثرة الدكتورة عزة العشماوي، التي وافتها المنية أمس عقب معاناة مع مرض السرطان.

وأضاف موسى على حسابه في تويتر : أنعي لعموم المصريين رحيل مواطنة مصرية عظيمة هي الدكتورة عزة العشماوي الأمينة العامة للمجلس القومي للأمومة والطفولة وعضو لجنة الخمسين و المتبوءة لمنصب عال في الاتحاد الأفريقي في هذا المجال".
وتابع : " رحمها الله واسكنها فسيح جنانه والعزاء لأسرتها الكريمة" .

وكانت الدكتورة عزة العشماوي، الأمينة العامة للمجلس القومي للأمومة والطفولة، قد توفيت في ساعة متأخرة من ليلة أمس بعد صراع مع مرض السرطان.

وجاء هذا بعد تدهور حالتها الصحية، ووفاتها بأحد المستشفيات بمنطقة المعادي، ومن المقرر إقامة صلاة الجنازة وتشييع الجثمان اليوم الجمعة.


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