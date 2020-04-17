الخفافيش تحاصر قرية بالقليوبية.. والأهالي يقتلون العشرات

17 أبريل 2020 - 01:00 م

تعرضت قرية الحزانية التابعة لمدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية للغزو من قبل الخفافيش التي كانت تسكن منزل مهجور بالقرية، و قامت بمهاجمتهم.

وبالرغم من أن المنزل مهجور منذ عدة سنوات بعد موت صاحبه ، وكان يعرف سكان القرية أن المنزل يسكنه القوارض والثعابين إلا أنهم فوجئوا بهجوم من الخفافيش التي تكاثرت و أصبحت أعدادها بالمئات.

وقام سكان القرية بإبلاغ بالأجهزة المعنية و مجلس مدينة شبين القناطر، إلا أنه لم تتوفر لديهم وسائل للقضاء عليها فقام مسئولون باستخدام الدخان بعد وضع شطة حمراء عليه وبالفعل تمكنوا من قتل حوالي 100 خفاش إلا أن الأعداد ما زالت كثيرة.

و أفاد شهود عيان في تصريحاتهم لـ"صدي البلد" أن المنزل مهجور منذ أكثر من 20 سنة ولم يسكنه أو يدخله أحد مما جعله مأوي للحشرات القوارض والزواحف، ولفتوا إلي أنه بمجرد فتح باب المنزل انتقلت الخفافيش إلي منزل آخر مهجور ملاصق له وأعدادهم خرافية.

وأكد سكان القرية أنهم يعيشون حالة من الفزع والخوف خاصة أن فيروس"كورونا" منتشر وهو يأتي من الخفافيش.

في سياق متصل أعلن أسامة دسوقي رئيس الوحدة المحلية بالقشيش أنه بعد تلقي البلاغ من الأهالي والانتقال إلي المنزل وجد أنه مكون من 3 طوابق وهو مهجور لافتا إلي أنه بالاتصال بالطب البيطري والصحة أكدوا أنه لا توجد مادة للقضاء عليها ، وقاموا بإشعال دخان داخل المنزل ووضع "شطة حمراء" عليها وتمكنوا من القضاء علي 100 خفاش، وفي انتظار التواصل مع الشركات المختصة للقضاء علي تلك الخفافيش، مع التنبيه علي أقارب صاحب العقار بتغطية النوافد والأبواب حتى لا تهاجم سكان القرية.