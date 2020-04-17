» تدوينة مثيرة لجابر القرموطي : جاءتني هذه الرسالة

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عبد القادر وحيد

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كورونا

القرموطي

والد صديقي

غرد الإعلامي جابر القرموطي على حسابه في تويتر بتدجوينة مؤثرة عن مرض أحد أصدقائه.

وأضاف القرموطي :" باطمن علي والد زميل لي كان مريضا ..اخبارك ايه؟ عجبني رده . يا جابر يابني انا خرجت عام 1951من بطن أمي بسلام دخلت بطن الحياة ..أتمني أخرج من بطن الحياة كما خرجت من بطن أمي" .

يذكر أن القرموطي عاد للظهور الأول للإعلامي بعد غياب طويل دام لأكثر من عامين عقب الاستغناء عنه بفضائية "أون".

وقدّم القرموطي أغنية توعوية لطرق عدوى فيروس كورونا بعنوان "يابا يابا من الكورونا"، وهى مستوحاة من أغنية "يابا يابا من المجنونة".

وتناولت الأغنية التي غناها القرموطي خلال برنامجه "الكلام على إيه" المذاع عبر فضائية "الحياة"، التحذير من الأمور التي قد تؤدي إلى نقل العدوى مثل القبلات والأحضان، ولكن بشكل ساخر.


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