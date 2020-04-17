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مفاجأة.. قصة حب بين رونالدو وكارداشيان قبل10 سنوات

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مفاجأة.. قصة حب بين رونالدو وكارداشيان قبل10 سنوات
مفاجأة.. قصة حب بين رونالدو وكارداشيان قبل10 سنوات
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عبد القادر وحيد- متابعات

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رونالدو

10 سنوات

كيم كارداشيان

ذا صن

قصة حب

تشتهر حياة النجوم والمشاهير بالكثير من الأسرار والحكايات الرومانسية، والتي تظهر على فترات ليتفاجأ بها الجمهور والمحبون، لتكشف جوانب أخرى من حياة النجوم.

إحدى الصحف البريطانية فجرت قنبلة إعلامية بكشفها قصة حب قديمة وقعت بين النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وبين نجمة تليفزيون الواقع  كيم كارداشيان.

وكانت صحيفة "ذا صن" البريطانية، قد كشفت في تقرير لها،أن النجم الرياضي البرتغالي الشهير رونالدو التقى بنجمة التلفزيون وعارضة الأزياء الأميركية الشهيرة كيم كارداشيان في عام 2010 ، أي قبل 10 سنوات.

وفي التفاصيل التي كشفتها الصحيفة ، حيث أعادت إبراز قصة حب منسية وربما شبه سرية في الماضي مضى عليها أكثر من 10 سنوات، والتي عاشها كريستيانو رونالدو وكان يبلغ من العمر آنذاك 25 عاماً مع نجمة الواقع الجميلة كيم كارداشيان التي كانت بعمر الـ 29 ، وقتها .

ولكن كيم كارداشيان، هي الزوجة الحالية لمغني الراب الشهير كاني ويست الذي ارتبطت به رسميا عام 2014 .

فيما  ارتبط كريستيانو رونالدو البالغ من العمر الآن "35 عاماً " بعلاقة عاطفية وطيدة مع صديقته عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريغيز.

وقد انضمت كارداشيان مثلها مثل عشرات النساء إلى باقة النساء اللاتي أحبهن في حياته قبل ارتباطه الأخير بالعارضة الإسبانية جورجينا رودريغيز

كما ذكرت الصحيفة قائمة شبه كاملة ودقيقة لأشهر الفتيات اللاتي التقى بهن رونالدو هداف يوفنتوس الإيطالي في فترات مختلفة، من بينهن نجمة التلفزيون البرتغالية ميرش روميرو 2005، وعارضة الأزياء البريطانية جيما أتكينسون 2007، والممثلة الهندية بيباشا باسو 27، والممثلة والمغنية الأمريكية باريس هيلتون 2009.

 وذكرت أيضا كيم كارداشيان 2010، بالإضافة إلى عارضة الأزياء الروسية إرينا شايك في فترة (2010-2015)، وغيرهن الكثير.

يذكر أن الصحيفة كانت قد سربت فيديو لرونالدو وهو يسهر مع إحدى الفتيات في قضية الاغتصاب الشهيرة التي أسدل عليها الستار.


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