من المقصود.. آل الشيخ في رسالة مؤثرة: وكّل الله ماهتموت قبل عمرك

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المرض

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تفاعل الكثيرون من محبي ومتابعي المستشار تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالسعودية في تدوينة تحمل رسالة مؤثرة عن الرضا بالله والتوكل عليه، وأن كل شخص له أجله المحدد.

وأضاف آل الشيخ :" أنت ما دامك بخير .. أنا بخير ..  وماهو عاجبني .. هدوءك والسكوت..  وكّل  الله  لو يصير اللي يصير  والله إن محدن قبل يومه .. يموت".

وتفاعل نتابعوه بالعديد من الردود، حيث كتب أحدهم :" يا صباح الخير يا وجه الوزير الدلالة واضحة صورة وصوت والله إنك كنك البحر الغزير المعاني تلتقطها ما تفوت".

وأضاف آخر : يا بو ناصر ما على الله من عسير .. ظلل الهادي بعش العنكبوت .. وأرسل الهدهد لخلق الله نذير  أخبر ببلقيس مارضي السكوت".

وتابع أحد المعلقين : صح السانك يأبو عتيق دائماً مبدع..  وعزالله إنه يغرف من بحر.. الله يشفيه ويجعل مأصابه عوناً له على الطاعة "

وعلق أحد متابعيه أيضا :" الله اكبر الله اكبر إييه ده يا سعادة المستشار كلام كبير من إنسان كبير قلب أحمر المهم طمنا على صحتك يابو ناصر الله يجعل ما أصابك في ميزان أعمالك ويجزل لك الأجر في فجر هاليوم الفضيل"

يذكر أن آل الشيخ كان قد غرد قبل أيام بتدوينة مؤثرة :"  لا يعرف معاناة المرض أو صعوباته إلا من ابتلي فيه .. ربي لا يوريكم مكروه في غالي ... الامراض ابتلاء من الله ... ونشهد الله اننا صابرين محتسبين الاجر ... كل ماعدلت واحد يميل الثاني".

وكان آل الشيخ قد أجرى عملية لاستئصال ورم في المخ .


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