هجوم عنيف من "الغندور" ضد بيومي فؤاد

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الزمالك

مرتضى منصور

طارق حامد

تونسي

فتح الاعلامي خالد الغندور النار على الفنان بيومي فؤاد والإعلامي إبراهيم فايق عقب تصريحات الأول أمس بشان طارق حامد نجم فريق الزمالك.

وأكد "الغندور" في تصريحات لـ قناة "الزمالك" أن توجيه سؤال لـ بيومي فؤاد المعروف بانتمائه للأهلي عن طارق حامد وهل يتسبب في إصابة لاعبي الفرق المنافسة أمر لا يليق.

وأضاف أن طارق حامد لم يتعرض للطرد المباشر طوال مشواره الكروي مشددا أن هناك العديد من لاعبي الاهلي تعرضوا للطرد المباشر مثل وليد سليمان الذي طرد 3 مرات بشكل مباشر.

وتابع خالد الغندور أن هناك العديد من لاعبي الأهلي تسببوا في إصابات قوية للاعبين آخرين مثل وليد سليمان الذي تسبب في إصابة محمد محمود نجم الفريق بالرباط الصليبي.

وكان بيومي فؤاد صرح أمس أن طارق حامد نجم الزمالك لاعب " خشن " في طريقة لعبه ولكن لا يتعمد إصابة اللاعبين الاخرين مشددا أن تخوفه الوحيد هو تعرض طارق حامد للطرد خلال مشاركته مع المنتخب الأول بسبب طريقه لعبه.


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