» شاهد.. براد بيت يبكي علي الهواء لهذا السبب

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وكالات- الدويني فولي

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بالفيديو

شاهد

براد بيت

مشاهير

شارك الممثل الأمريكي، الحائز على جائزة أوسكار، براد بيت، في أولى حلقات برنامج المشاهير "Celebrity IOU" الذي يساعد مشاهير هوليود في التعبير عن امتنانهم العميق للأفراد الذين كان لهم تأثير كبير في حياتهم.
وقام الممثل الأمريكي براد بيت خلال هذه الحلقة بتحديث مرآب قديم للسيارات يعود لخبيرة المكياج، جين بلاك، الّتي يعرفها منذ نحو 30 عاما.

وقد ظهر براد بالحلقة وهو يحمل المطرقة الثقيلة ويحاول جاهدا ابتكار شيء خاص لها مع صورة والدتها ووالدها اللذين توفيا منذ صغرها وكان الأمر صعبا عليها.

وأظهر الفيديو ملامح الحزن والبكاء على بيت عندما رأى التجديد النهائي وعندما أعربت صديقته عن حبّها لما حصلت عليه من حقيبة مكياج ومكان مخفي للتخزين وسرير قابل للطي.

من جهته، قال براد: “نحن عائلة واحدة، نحن مثل الأخ والأخت. إنّها بالفعل ذلك الشخص الّذي أقدّره كثيراً في حياتي.”

وقالت جين: ”بالرغم من أنني أعلم كم براد كريمُ الأخلاق، لكنني تفاجأت بما حصل! فهذا أكثر ممّا أتوقع! لن أستطيع أن أشكرك كفاية! أحبّك براد!”

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