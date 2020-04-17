» الصين توضح حقيقة إخفائها معلومات عن "كورونا"

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متابعات- أمينة عبد العال

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الصين

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كورونا

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو لي جيان، أن الأنباء التي تترد عن أن الصين أخفت معلومات خاصة بفيروس"كورونا" غير صحيحة، مضيفا أن الحكومة لا تسمح بذلك.

وكانت السلطات الصحية في ووهان أمس راجعت إجمالي الوفيات بالفيروس وعدلتها بالزيادة بنسبة 50% إلي 3869 شخص، لافتة إلي أنها تداركت التقارير الخاطئة والتأخير في الإبلاغ عن الوفيات ، حسبما نشرت"سكاي نيوز عربية".

جدير بالذكر أن العديد من الدول قد شككت في دقة إعلانات الصين بشأن الوباء لديها، وكان من أبرز المشككين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي اتهم منظمة الصحة العالمية بالتواطؤ مع الصين لإخفاء الحقيقة و مهددا المنظمة بقطع المساعدات المادية لها.


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