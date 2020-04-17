الصحة العالمية توصي باستمرار حظر التجول في دولة عربية

17 أبريل 2020 - 11:19 ص

أوصت منظمة الصحة العالمية باستمرار حظر التجول في دولة عربية للخروج من دائرة خطر تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".





ونقلت قناة "السومرية"، صباح اليوم الجمعة، عن المنظمة العالمية أنه رغم تراجع معدل الإصابات بفيروس كورونا في العراق، إلا أن ذلك لايعني أن الوضع الصحي فيها تحت السيطرة، موصية باستمرار حظر التجول والإجراءات الأخرى.





وأشارت القناة إلى أن نتائج انحسار الفيروس أو تفشيه في العراق ستظهر خلال أسبوع أو عشرة أيام.





وقال ممثل منظمة الصحة العالمية في العراق، أدهم إسماعيل، إن "تناقص الأرقام في أعداد الإصابات في العراق؛ جاء نتيجة الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الحكومة وخلية الأزمة والسلطات المعنية في السيطرة على منع التجمعات.





ولفت إسماعيل إلى أن "هذه الإجراءات اسهمت في منع انتشار الوباء، ولا بد من استمرار هذه الإجراءات لحين تسجيل عدد حالات الإصابات والوفيات بالفيروس (صفر يومياً) وبدون تلك الإجراءات من المستحيل الإعلان عن الخروج بهذه النتيجة".





وعدد إسماعيل أسباب ارتفاع حالات الشفاء في العراق، من بينها اتخاذ العراق بروتوكولا علاجيا مزيجا من الصين وإيران، مبينا أن بلاده استفادت من تجارب هذه الدول، حيث بدأ العراق من حيث انتهى الآخرون.





وأوضح أن السبب الثاني يعود الى أن العراق يمتلك ملكات طبية مميزة وتخصصات طوارئ ممتازة لا يوجد منها في أغلب دول المنطقة"، مشددا على "ضرورة العمل على تقليص عدد الإصابات والوفيات إلى الصفر للإعلان عن السيطرة الكاملة على الفيروس في العراق".







