الجندي لمخترقي الحظر: مش هتشموا شم النسيم تاتي غير في الجنة

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دي إم سي

شم النسيم

الجندى

كورونا

حذر الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، المصريين من النزل خلال شم النسيم بسب جائحة فيروس كورونا المستجد ،قائلا :" خطورة الفيروس أقوى من القنابل".

وأكد "الجندى"، خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون"، المُذاع عبر فضائية "دي أم سي"، أن محاولة الخروج من أجل التنزه عبث وتدمير للمجتمع، مشيرًا إلى أن أى محاولة من المواطنين للنزول إجراء انتحارى.

وتابع:" النزول للاحتفال وإحداث تجمعات هو تدمير للمجتمع وقتل للنفس،معقبا: " اللي هيشم النسيم بره بيته مش هيشم تانى غير فى الجنة".

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