شاهد..ترامب ينشر فيديو حذفته " بيلوسي".. ويصفها بالمجنونة

في الوقت الذي تعاني فيه الولايات المتحدة الأمريكية، من تفشي لوباء كورونا المستجد، حيث تحولت أشهر مدنها " نيويورك"، إلى بؤرة للفيروس، لا يزال القادة السياسيون في سجال فيما بينهم.



Crazy Nancy Pelosi deleted this from her Twitter account. She wanted everyone to pack into Chinatown long after I closed the BORDER TO CHINA. Based on her statement, she is responsible for many deaths. She’s an incompetent, third-rate politician! pic.twitter.com/uWNI7DCG3o