شاهد..ترامب ينشر فيديو حذفته " بيلوسي".. ويصفها بالمجنونة

وكالات- الدويني فولي
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قام بنشر مقطع فيديو على حسابه في تويتر، لرئيسة مجلس النواب " نانسي بيلوسي "، واصفاً إياها بالجنون والبلادة السياسية .ونشر ترامب تغريدة قال فيها : "نانسي بيلوسي المجنونة حذفت هذا المقطع من حسابها على تويتر. أرادت أن يحتشد الجميع في المدينة الصينية بعد أن أغلقت الحدود مع الصين".
Crazy Nancy Pelosi deleted this from her Twitter account. She wanted everyone to pack into Chinatown long after I closed the BORDER TO CHINA. Based on her statement, she is responsible for many deaths. She’s an incompetent, third-rate politician! pic.twitter.com/uWNI7DCG3o— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 16, 2020
عصر03:36 م
فجر
04:02
شروق
05:29
ظهر
11:59
عصر
15:36
مغرب
18:30
عشاء
20:00