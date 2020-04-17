شاهد..ترامب ينشر فيديو حذفته " بيلوسي".. ويصفها بالمجنونة

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وكالات- الدويني فولي

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ترامب

الرئيس الأمريكي

مجنونة

بيلوسي

في الوقت الذي تعاني فيه الولايات المتحدة الأمريكية، من تفشي لوباء كورونا المستجد، حيث تحولت أشهر مدنها " نيويورك"، إلى بؤرة للفيروس، لا يزال القادة السياسيون في سجال فيما بينهم.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قام بنشر مقطع فيديو على حسابه في تويتر، لرئيسة مجلس النواب " نانسي بيلوسي "، واصفاً إياها بالجنون والبلادة السياسية .

ونشر ترامب تغريدة قال فيها : "نانسي بيلوسي المجنونة حذفت هذا المقطع من حسابها على تويتر. أرادت أن يحتشد الجميع في المدينة الصينية بعد أن أغلقت الحدود مع الصين".

وأضاف ترامب "هي تتحمل، بناء على تصريحاتها، المسؤولية عن وفاة كثيرين. إنها سياسية غير مؤهلة من الدرجة الثالثة".

وكانت بيلوسي قد أوضحت، في وقت سابق، أن تصريحاتها حول المدينة الصينية جاءت قبل يوم من إعلان إغلاق المدينة الصينية في سان فرانسيسكو، في أول إجراء من نوعه داخل الولايات المتحدة، لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

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