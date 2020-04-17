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أول تحرك من «النقاز» ضد تصريحات مرتضى منصور

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مرتضى منصور
مرتضى منصور
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مرتضى منصور

تونسي

النقاز

أعلن أنيس بن ميم محامي التونسي حمدي النقاز نجم فريق الزمالك السابق عن أولى خطواته بشأن تصريحات مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة النادي.

وكتب "بن ميم" عبر «فيس بوك»: تم توثيق كل تصريحات رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور فيما نسبه من اتهامات بالرشوة للفيفا وغرفة فض المنزعات."

وأضاف: "سيتم تقديم شكوى في الغرض الى لجنة الاخلاقيات بالفيفا للنظر في كل هذه التصريحات والاتهامات".

وكان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك اعرب عن اندهاشه من قرار الفيفا في قضية التونسي حمدي النقاز الظهير الأيمن السابق للفريق، لأن راتب النقاز في السنة المتبقية 400 ألف دولار متسائلا كيف يتم توقيع غرامة مليون و250 ألف دولار على النادي؟.



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