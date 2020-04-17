معتز عبدالفتاح: كورونا امتحان عالمي نجحت فيه الصين

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أون إي

معتز عبد الفتاح

أشاد الدكتور معتز عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، بدور الدولة في التعامل مع أزمة كورونا ،قائلا:"إن القيادة السياسية نجحت في تثبيت أركان الدولة واستطاعت أن تخلق دولة قوية تتعامل مع الأزمات".

وأضاف "عبد الفتاح"، خلال حواره لبرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "أون إي" مع بسمة وهبة، قائلا :"كنا دولة هشة جدًا ولكن الآن أصبح هناك تنسيق ومؤسسات،هناك نقلة نوعية للمؤسسات الدولية".

وتابع: "إدارات الأزمات الآن أصبحت لا تقاس بمدى نظام الحكم هل هو ديمقراطي أو غيره وهذا ما أثبتته الصين،وفى أوقات الأزمات تخفق أو تنجح الحكومات،كورونا امتحان عالمي نجحت فيه الصين حتى الآن".

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