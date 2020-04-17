» الصحة العالمية تحذر 10 ملايين إصابة بـ"كورونا" في القارة السمراء

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متابعات- أمينة عبد العال

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افريقيا

الصحة العالمية

كورونا

الايدز

القارة السمراء

حذرت منظمة الصحة العالمية من أن الإصابات بفيروس"كورونا" المستجد  في أفريقيا ستصل إلي 10 ملايين إصابة خلال فترة قصيرة تتراوح بين 3 إلي 6 أشهر معتمدة علي نموذج إحصائي مؤقت.

 وأشار ، ميشيل ياو، مدير برنامج منظمة الصحة العالمية إلي أن هذا التنبؤ المؤقت قابل للتغيير لافتا إلي أن أسوء التوقعات لتفشي فيروس"إيبولا " لم تتحقق لأن الناس غيروا سلوكياتهم في الوقت المناسب، حسبما نشرت "صدي البلد".

وحزرت المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية في أفريقيا ،ماتشيديسو مويتي، من وقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتمويل المنظمة مما سيضر بمكافحة الفيروس في وأمراض أخري خطيرة مثل شلل الأطفال و الملاريا  وفيروس نقص المناعة المكتسب والمسبب للإيدز.

جدير بالذكر أن أفريقيا سجلت 17  ألف إصابة مؤكدة بفيروس"كوفيد 19" وحوالي 900 وفاة حتى الآن .


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