أكاديمي يمني شهير لضاحي خلفان: " يا أمة ضحكت"

17 أبريل 2020 - 10:35 ص

وجّه الأكاديمي والمحلل السياسي اليمني محمد جميح رسالة عتاب لنائب شرطة دبي السابق ضاحي خلفان، عقب تغريد الأخير لعدة تدوينات عن حضارة اليمن.

وأضاف جميح على حسابه في تويتر : " إذا كان غرض الفريق ضاحي خلفان من تغريداته حول الحضارة اليمنية القديمة علمياً،فإن تويتر ليس مجال الأبحاث العلمية".

وتساءل جميح : وإذا كان له هدف آخر فقد أخطأ -بلا شك-الهدف.. هل يمكن للفريق وهو رجل دولة مسؤول أن يقول لنا: ما هو المردود الإيجابي لتغريداته على علاقة الشعبين الشقيقين.." يا أمة ضحكت".

وكان الفريق خلفان قد غرد قائلا عن حضارة اليمن :" هذا والحمد لله رب العالمين .. خلقنا شعوبا وقبائل لنتعارف إن أكرمكم عند الله اتقاكم.. اتركوا القات فإنه يذهب العقل.. ويأتي بالكسل والفقر.. والتفتوا الى المستقبل واتركوا " كنا .. وكنا..ثم تبين أنكم لستم منا".

وأوضح خلفان أن ما أريد قوله للمغرد اليمني الذي قرقعنا .. "نحن الأصل .. نحن الأصل".. علماء العربية يشكون في عربيتكم.

وتابع : كنت في سبأ، فأكد لي دليلهم السياحي الرسمي، أن الحضارة السبئية حبشية، وأصبت من قوله بالذهول..وسألت شيوخهم فقالوا ما قاله صحيحا.

كما أشار خلفان إلى أن جمع كبير من علماء اللغة العربية يشكون في عربية اليمن، والبعض يقول أصل العرب هم، لذلك القرآن نزل بلغة قريش.. اللغة العربية، ولم ينزل بلغة الحميريين أو السبئيين أو المهرة.