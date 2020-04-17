» خرق الحظر ليزور كباريه.. عقوبة لبرلماني في هذه الدولة

17 أبريل 2020 - 10:27 ص

بالرغم من إعلان حالة الطوارىء المعلنة في اليابان بسبب وباء كورونا لمدة شهر، أقدم نائب برلماني على خرق الحظر لأجل زيارة " كباريه"، ما تسبب في طرده من الحزب.

وأفادت وكالة جيجي للأنباء في طوكيو أن البرلماني تاكشي أتاي، 50 عاما، اعترف بأنه قصد بالفعل النادي الليلي والذي يقع في أحد مناطق الحياة الليلية في العاصمة رغم حالة الطوارئ، التي فرضته الحكومة بالبلاد.

وذكرت عن أمين عام الحزب الدستوري الديمقراطي الذي يعرف اختصارا بـ"سي دي بي"، أن تاكاي اعتذر عن "سلوكه الشائن"، وأنه عرض أيضا على حزبه السياسي الاستقالة بعد انفضاح أمر زيارته لكن الحزب، وهو من أحزاب اليسار الوسط في البلاد، أصر على طرده.

يأتي هذا عقب مناشدة من رئيس الوزراء شينزو آبي ناشد لليابانيين من أجل الالتزام بالنظام والبقاء في المنازل في ظل طوارىء كورونا والابتعاد على نحو خاص عن النوادي الليلية والحانات، لأجل مواجهة انتشار الوباء.