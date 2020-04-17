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100 ألف لكل مواطن لمكافحة"كورونا"

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متابعات- أمينة عبد العال

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دولار

اليابان

كورونا

فيروس كورونا

ين

أعلنت الحكومة اليابانية أنها ستمنح كل مواطن ياباني مساعدة مالية قدرها 100 ألف ين أي ما يعادل 930 دولار  كدعم لمواجهة فيروس"كورونا" المستجد والذي تسبب في خسارة الكثيرين لوظائفهم أو تقليل رواتبهم.

و  أشار ،تارو أسو، نائب وزير المالية الياباني خلال مؤتمر صحفي إلي أن المساعدة المالية التي قررتها الحكومة قدرها 100 ألف ين ما يعادل 930 دولار وسيتم تسليمها بداية من شهر مايو القادم، مؤكدا أنه سيتم توزيعها علي المواطنين سريعا، حسبما نسرت"روسيا اليوم".

وأكد أن الهدف من هذا الإجراء هو مساعدة كل الأسر علي وجه السرعة بغض النظر عن حجم دخولها لتعويض الأضرار الاقتصادية التي لحقت بهم.

جدير بالذكر أن عدد الإصابات بفيروس"كورونا" المستجد في اليابان تجاوز 9 آلاف شخص فيما توفي 200 شخص حتى الأن.

 


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