بالأسماء.. "شوبير" يكشف صفقات الأهلى الصيفية

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صفقات

الاهلى

الخطيب

احمد حجازى

شوبير

كشف الإعلامي أحمد شوبير، أبرز صفقات الأهلى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد "شوبير" في تصريحات لقناة "اون تايم سبورت"،  أن الأهلي ينوي التعاقد مع صفقتين على أعلى مستوى أحدهما قد يكون محلي وفي حال كان الآخر أجنبي من المؤكد أن الفريق سيستغنى عن جيرالدو نجم الفريق.

وأضاف الأهلي يرغب بشدة في التعاقد مع أحمد حجازي نجم فريق ويست بروميتش الانجليزي في ظل تألقه اللافت للنظر مشددا أن فريق بيراميدز أيضا يسعى للتعاقد مع نجم الأهلي السابق.

وتابع أن كينو نجم فريق بيراميدز يقترب من الانضمام لـ الاهلي بشرط موافقه رينيه فايلر المدير الفني للأهلي على ضمه مشددًا أن كينو سبق وصرح أن الانضمام للأهلي من ضمن أهدافه.


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