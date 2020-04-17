» السعودية.. النيابة العامة تتوعد هؤلاء بعقوبات مشددة

17 أبريل 2020 - 10:13 ص

كشفت النيابة العامة السعودية، اليوم الخميس، عن عقوبات مشددة بالسجن والغرامة المالية، تنتظر من يدانون بتزوير تصاريح التنقل التي تتيح لحامليها حرية الحركة خلال سريان حظر التجول العام والجزئي في عموم البلاد، بسبب فيروس كورونا المستجد.





وقالت النيابة في تغريدة عبر حسابها في تويتر، إن "عقوبات جريمة تزوير التصريح الخاص بالتنقل خلال فترة منع التجول تتضمن السجن من سنة إلى خمس سنوات، وغرامة تصل إلى خمسمائة ألف ريال، ونشر العقوبة المقضي بها، إضافة لمصادرة جميع المضبوطات المستعملة في الجريمة ومتحصلاته".





وأوضحت أن "جريمة تزوير التصريح الخاص بالتنقل خلال فترة منع التجول تشمل كل من زور محرراً منسوباً إلى جهة عامة يتضمن التصريح بالتنقل خلال فترة سريان منع التجول بأي طريقة كانت، أو قام بالتغيير أو التحريف أو العبث في محرر قائم، أو اشترك في ذلك بطريقة الاتفاق أو التحريض أو المساعدة، أو استعمل المحرر المزور فيما حرر من أجله أو حازه".



