» بسبب "كورونا".. "واتساب" تفاجيء المشاركين بهذا القرار

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متابعات- أمينة عبد العال

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الفيسبوك

واتساب

كورونا

كوفيد 19

بعد الاتهامات التي وجهت إلي "واتساب" والمملوكة لشركة"فيسبوك " الأمريكية بأنها السبب في نشر معلومات كاذبة ونصائح طبية خاظئة، عن فيروس"كورونا" المستجد، أعلنت أنه ستقوم بإلغاء ميزة المشاركة لأكثر من 5 أفراد.

وبالرغم من أن مستخدمي"واتساب" تجاوزا  2 مليار شخص حول العالم، إلا أنها لم تجد أمامها مفر من إلغاء هذه الميزة حتى لا تساهم في نشر المعلومات الخاطئة مما قد يؤثر علي صحة المستخدمين.

وأعلن تقرير بريطاني نشرته"صدي البلد" أنه حاليا من حق المستخدم أن يعيد توجيه رسالة نصية أو صورة إلي خمس أشخاص أو مجموعات فقط، خوفا من أن تكون الرسائل خاصة بالفيروس.

جدير بالذكر أن شبكة "سي إن إن" الأمريكية نشرت في تقرير لها أن أكثر التطبيقات والمنصات استخداما في نشر المعلومات المضللة وغير الدقيقة عن "كوفيد 19" هو تطبيق "واتساب"، وأنه لا يمنع تكرار إرسال نفس الصور والرسائل إلي ملايين المستخدمين حول العالم.

  


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