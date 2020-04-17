زوجة الشهيد المنسي: طول ما الشهداء موجودين.. الإخوان ملهمش أكل عيش في البلد"

17 أبريل 2020 - 09:56 ص

نعت منار سليم، زوجة البطل الشهيد أحمد منسي، الشهيد محمد الحوفي، ودعت لأهله بالصبر والسلوان، قائلة: " طول ما الشهداء موجودين في مصر الإخوان ملهمش أكل عيش فيها ".



وأضافت زوجة البطل " خلال اتصال هاتفي ببرنامج "كل يوم"المذاع عبر فضائية "أون إي"،قائلة :"وأنا فى عزاء زوجي الإخوان قالوا : إن زوجى استشهد في ليبيا قبل 4 شهور وليس سيناء وأشياء أخرى تعبر عن مدى الكره والغل الذي يحملوه للشعب المصري".



وتعليقًا على مسلسل الاختيار، قالت" زوجة البطل": "متشوقين لمشاهدة المسلسل بفارغ الصبر،افتخر بالأعمال الدرامية التي تجسد سيرة الشهداء..ويبقى لهم قصص تدرس في المدارس تبرز جوانب تضحية الشهداء تجاه الوطن".



وأضافت،بأن الأعمال الدرامية التي تخلد بطولات الشهداء أمر يفرح أسر الشهداء بشكل كبير ويثير غضب العناصر الإرهابية التي تريد هدم الدولة المصرية.

