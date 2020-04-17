  • الجمعة 17 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر11:24 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم

الجندي لمخترقي الحظر: مش هتشموا شم النسيم تاتي غير في الجنة

معتز عبدالفتاح: كورونا امتحان عالمي نجحت فيه الصين

شاهد..ترامب ينشر فيديو حذفته " بيلوسي".. ويصفها بالمجنونة

أكاديمي يمني شهير لضاحي خلفان: " يا أمة ضحكت"

أكاديمي يمني شهير لضاحي خلفان: " يا أمة ضحكت"

محمد سعد كندهلوي زعيم جماعة التبليغ في الهند

زعيم التبليغ والدعوة متهم بالقتل.. تسبب في تفشي كورونا

شوبير

بالأسماء.. "شوبير" يكشف صفقات الأهلى الصيفية

أحمد كريمة

كريمة: لما الغضب من تعليق الصلاة في المساجد الآن

"وفر فلوسك"..نصيحة الحكومة للمواطنين بشم النسيم

"وفر فلوسك"..نصيحة الحكومة للمواطنين بشم النسيم

زيدان و تامر أمين

"عدم الجماع أثناء الوباء" تشعل النار بين تامر أمين وزيدان

الشرطة الأمريكية

تفاصيل مثيرة.. شاب يقتل والده ويأكل أجزاء من جثته

ناعية الشهيد الحوفي ..

زوجة الشهيد المنسي: طول ما الشهداء موجودين.. الإخوان ملهمش أكل عيش في البلد"

الحياة السياسية

الشهيد أحمد المنسي
الشهيد أحمد المنسي
Advertisements

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

رئيس التليفزيون تكشف حقيقة تسريح العاملين في ماسبيرو

#

شاب يقتل نفسه بالخطأ لجذب اهتمام حبيبته

#

ممثل شهير يكشف تفاصيل تجسيده لشخصية الشهيد "المنسي"

#

زوجة الشهيد "المنسي" تخالف رأي أسرته بقرار جديد بشأن "الاختيار"

نعت منار سليم، زوجة البطل الشهيد أحمد منسي، الشهيد محمد الحوفي، ودعت لأهله بالصبر والسلوان، قائلة: " طول ما الشهداء موجودين في مصر الإخوان ملهمش أكل عيش فيها ".

 وأضافت زوجة البطل " خلال اتصال هاتفي ببرنامج "كل يوم"المذاع عبر فضائية "أون إي"،قائلة :"وأنا فى عزاء زوجي الإخوان قالوا : إن زوجى استشهد في ليبيا قبل 4 شهور وليس سيناء وأشياء أخرى تعبر عن مدى الكره والغل الذي يحملوه للشعب المصري".

 وتعليقًا على مسلسل الاختيار، قالت" زوجة البطل": "متشوقين لمشاهدة المسلسل بفارغ الصبر،افتخر بالأعمال الدرامية التي تجسد سيرة الشهداء..ويبقى لهم قصص تدرس في المدارس تبرز جوانب تضحية الشهداء تجاه الوطن".

وأضافت،بأن الأعمال الدرامية التي تخلد بطولات الشهداء أمر يفرح أسر الشهداء بشكل كبير ويثير غضب العناصر الإرهابية التي تريد هدم الدولة المصرية.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

على قهوة في شارع كورونا

فراج إسماعيل

ترامب ..من أنت؟ وكيف طلعت فى دنيانا؟

د. هشام الحمامي

ترامبيان

ياسر أنور

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» غادة عبد الرازق: إيقاف تصوير الدراما خراب بيوت
» أول تحرك من «النقاز» ضد تصريحات مرتضى منصور
» الصحة العالمية تحذر 10 ملايين إصابة بـ"كورونا" في القارة السمراء
» بدولة عربية.. مخطط إرهابي عن طريق العطس البصاق بين أفراد الأمن
» خرق الحظر ليزور كباريه.. عقوبة لبرلماني في هذه الدولة
» أستراليا: قيود كورونا قد تمتد لعام آخر
» السعودية.. النيابة العامة تتوعد هؤلاء بعقوبات مشددة
» بسبب "كورونا".. "واتساب" تفاجيء المشاركين بهذا القرار
» من جديد داليا البحيري تستفز متابعيها بتصريح عن كورونا
» مدافع إنبى على رادار الأهلى

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    11:59 ص

  • فجر

    04:02

  • شروق

    05:29

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:30

  • عشاء

    20:00

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية