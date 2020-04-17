  • الجمعة 17 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر11:25 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم

الجندي لمخترقي الحظر: مش هتشموا شم النسيم تاتي غير في الجنة

معتز عبدالفتاح: كورونا امتحان عالمي نجحت فيه الصين

شاهد..ترامب ينشر فيديو حذفته " بيلوسي".. ويصفها بالمجنونة

أكاديمي يمني شهير لضاحي خلفان: " يا أمة ضحكت"

أكاديمي يمني شهير لضاحي خلفان: " يا أمة ضحكت"

محمد سعد كندهلوي زعيم جماعة التبليغ في الهند

زعيم التبليغ والدعوة متهم بالقتل.. تسبب في تفشي كورونا

شوبير

بالأسماء.. "شوبير" يكشف صفقات الأهلى الصيفية

أحمد كريمة

كريمة: لما الغضب من تعليق الصلاة في المساجد الآن

"وفر فلوسك"..نصيحة الحكومة للمواطنين بشم النسيم

"وفر فلوسك"..نصيحة الحكومة للمواطنين بشم النسيم

زيدان و تامر أمين

"عدم الجماع أثناء الوباء" تشعل النار بين تامر أمين وزيدان

الشرطة الأمريكية

تفاصيل مثيرة.. شاب يقتل والده ويأكل أجزاء من جثته

"آل الشيخ" يفجر مفاجأة جديدة

الرياضة

تركي آل شيخ
تركي آل شيخ
Advertisements

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

"آل الشيخ" يفجر مفاجأة بشأن شراء فريق مصري آخر

#

"ترامب" يفجر مفاجأة جديدة عن اغتيال قاسم سليماني

#

مفاجأة جديدة من تركي آل الشيخ: الخميس الجاي عالمي

#

تركى آل الشيخ يفجر مفاجأة عن سعر عود "راشد الماجد"

بطولات

الاهلى

احمد حجازى

ترك

مدافع انبى

أثار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية الجدل بـ تصريحات مثيرة للجدل بشأن حقيقة قرب تعاقد النادي الأهلي مع كيكي سيتيين المدير الفني الحالي لفريق برشلونة الأسباني قبل التعاقد مع رينيه فايلر المدير الفني الحالي للفريق.

وكتب "آل الشيخ" عبر «فيس بوك» على خبر به تصريحات كيكي سيتيين بشأن قرب انضمامه للتدريب في الدوري المصري قبل أيام من تولي تدريب برشلونة الإسباني قائلا: «مجبتش حاجه من عندي».

وتولي فايلر المدير الفني الحالي لفريق الأهلي قيادة الفريق بداية من الموسم الجاري عقب تداول تصريحات لـ مسئولي النادي بالتعاقد مع مدير فني على أعلى مستوى.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

على قهوة في شارع كورونا

فراج إسماعيل

ترامب ..من أنت؟ وكيف طلعت فى دنيانا؟

د. هشام الحمامي

ترامبيان

ياسر أنور

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» غادة عبد الرازق: إيقاف تصوير الدراما خراب بيوت
» أول تحرك من «النقاز» ضد تصريحات مرتضى منصور
» الصحة العالمية تحذر 10 ملايين إصابة بـ"كورونا" في القارة السمراء
» بدولة عربية.. مخطط إرهابي عن طريق العطس البصاق بين أفراد الأمن
» خرق الحظر ليزور كباريه.. عقوبة لبرلماني في هذه الدولة
» أستراليا: قيود كورونا قد تمتد لعام آخر
» السعودية.. النيابة العامة تتوعد هؤلاء بعقوبات مشددة
» بسبب "كورونا".. "واتساب" تفاجيء المشاركين بهذا القرار
» من جديد داليا البحيري تستفز متابعيها بتصريح عن كورونا
» مدافع إنبى على رادار الأهلى

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    11:59 ص

  • فجر

    04:02

  • شروق

    05:29

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:30

  • عشاء

    20:00

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية