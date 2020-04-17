» مدافع إنبى على رادار الأهلى

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الاهلى

احمد حجازى

مدافع انبى

بدأ مسئولو لجنة الكرة بالنادى الأهلى متابعة أسامة جلال مدافع نادي إنبي والمنتخب الأوليمبي، تمهيدا لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتضع إدارة الأهلي أسامة جلال مدافع إنبي الشاب كبديل لأحمد حجازي لضمه في حالة فشل مفاوضات ضم مدافع ويست بروميتش، رغم أن هناك قناعة أن اللاعب ليس أفضل من مجموعة المدافعين الموجودين حالياً، إلا أن هناك رؤية تتمثل في أن أسامة جلال يعد واحدا من أهم اللاعبين الواعدين الذين سيمثلون مستقبل دفاع مصر في الفترة المقبلة.

ورصدت إدارة الأهلي مبلغ 20 مليون جنيها لضم أسامة جلال مدافع إنبي في الصيف، حيث من المقرر أن تدخل الإدارة الحمراء في مفاوضات مكثفة لضمه حال فشل إقناع حجازي في العودة لمصر في الصيف المقبل.


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