"وفر فلوسك"..نصيحة الحكومة للمواطنين بشم النسيم

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الحكومة

صدى البلد

أحمد موسى

كورونا

نادر سعد

حذر المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، المواطنين من التواجد بالشارع أثناء شم النسيم ، قائلا :" بقول لأى حد بيفكر يسافر يوم شم النسيم وفر فلوسك ولن يسمح لك بالسفر".

وأضاف سعد في مداخلة هاتفية لبرنامج" على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، مع الإعلامي أحمد موسى،:"أكمنة الشرطة سوف تكون منتشرة على الطرق لمنع التجمعات في الطرق الساحلية وتم إغلاق الشواطئ والحدائق العامة والمتنزهات".

وتابع:"سيكون مسموح بمرور السيارات الخاصة على الطرق بين المحافظات، وسيكون مسموح لمن يرغب في الذهاب إلى الشاليه الخاص به في أي قرية سياحية، ولكن لن يسمح له بالذهاب للتجمع على الشواطئ".

وأكمل المتحدث باسم مجلس الوزراء: "جوابات وإخطارات رسمية للقرى السياحية كي يمنع تواجد ملاك الشاليهات على الشواطئ وسيكون هناك فرق مراقبة تراقب هذا الأمر وعقوبات على المخالفات".

 وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 43 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بينهم 3 أجانب، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 596 حالة حتى اليوم.

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