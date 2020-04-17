المقرحي:أحمد دومة مبسوط في السجن

17 أبريل 2020 - 08:18 ص





أكد اللواء فاروق المقرحي، مساعد وزير الداخلية الأسبق،أنه تم أخذ مسحات طبية من نزلاء السجون لإجراء التحاليل اللازمة للكشف عن وجود أي إصابات بفيروس كورونا المستجد.



وأضاف "المقرحي"، خلال مداخلة هاتفية له مع برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"مع الإعلامي أحمد موسى،أن الكشف الطبي على نزلاء السجون طبيعي يتم تنفيذه على الجميع،معقبا:" الرعاية الطبية داخل السجون للنزلاء تتم على أعلى مستوى".



وعلق على الفيديو المذاع عبر البرنامج والذي يرصد عمليات الكشف الطبي على السجناء قائلا: "شايف أحمد دومة بيضحك ومبسوط، مش بيتعذب زي ما يتم الادعاء من قبل الخونة".



وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، خروج 43 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بينهم 3 أجانب، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 596 حالة حتى اليوم.

