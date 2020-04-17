  • الجمعة 17 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر12:22 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
ارشيف

"الوزراء" ينفى 7 شائعات عن كورونا

مفاجأة.. قصة حب بين رونالدو وكارداشيان قبل10 سنوات

مفاجأة.. قصة حب بين رونالدو وكارداشيان قبل10 سنوات

الغندور

هجوم عنيف من "الغندور" ضد بيومي فؤاد

تركي آل الشيخ

من المقصود.. آل الشيخ في رسالة مؤثرة: وكّل الله ماهتموت قبل عمرك

الجندي لمخترقي الحظر: مش هتشموا شم النسيم تاتي غير في الجنة

الجندي لمخترقي الحظر: مش هتشموا شم النسيم تاتي غير في الجنة

معتز عبد الفتاح

معتز عبدالفتاح: كورونا امتحان عالمي نجحت فيه الصين

.ترامب ينشر فيديو حذفته " بيلوسي".. ويصفها بالمجنونة

شاهد..ترامب ينشر فيديو حذفته " بيلوسي".. ويصفها بالمجنونة

أكاديمي يمني شهير لضاحي خلفان: " يا أمة ضحكت"

أكاديمي يمني شهير لضاحي خلفان: " يا أمة ضحكت"

محمد سعد كندهلوي زعيم جماعة التبليغ في الهند

زعيم التبليغ والدعوة متهم بالقتل.. تسبب في تفشي كورونا

شوبير

بالأسماء.. "شوبير" يكشف صفقات الأهلى الصيفية

موسى:تطهير دائم وكمامات بالمجان داخل السجون

آخر الأخبار

أحمد موسى
أحمد موسى
Advertisements

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

تسجيل أول وفاة بكورونا داخل السجون البريطانية

#

مذيعة تكشف سبب الاعتداء عليها بالضرب داخل الاستوديو

#

بالفيديو.. مرض خطير منتشر بين السجناء في قطر

#

مليونير يبحث عن 10 أصدقاء يعيشون معه بالمجان

الداخلية

السجون

صدى البلد

أحمد موسى

كشف الإعلامي أحمد موسى، عن حملات تعقيم وتطهير مستمر للسجون والأقسام في وزارة الداخلية وذلك للوقاية من فيروس كورونا، معقبا:"السجون أمان و تحظي باهتمام كبير من جانب الدولة".

وأضاف "موسى" في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"،قائلا:"وزارة الداخلية تطمئن على أي شيء يدخل للسجناء حفاظا على حياتهم، وشيء جميل توزيع كمامات على من يدخل السجون ويتم قياس درجة الحرارة لكل المترددين على السجن .

وتابع: "هناك بوابات تعقيم آلي وتطهير مستمر للسجون وأقسام الشرطة وهذا جهد إضافي تقوم به وزارة الداخلية بجانب إجراءات الأمن".


 وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، خروج 43 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بينهم 3 أجانب، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 596 حالة حتى اليوم.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

على قهوة في شارع كورونا

فراج إسماعيل

ترامب ..من أنت؟ وكيف طلعت فى دنيانا؟

د. هشام الحمامي

ترامبيان

ياسر أنور

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» تدوينة مثيرة لجابر القرموطي : جاءتني هذه الرسالة
» الإفتاء توجه تحية للجيش الأبيض: أطباء مصر الأكثر كفاءة
» الصين توضح حقيقة إخفائها معلومات عن "كورونا"
» شاهد.. براد بيت يبكي علي الهواء لهذا السبب
» غادة عبد الرازق: إيقاف تصوير الدراما خراب بيوت
» أول تحرك من «النقاز» ضد تصريحات مرتضى منصور
» الصحة العالمية تحذر 10 ملايين إصابة بـ"كورونا" في القارة السمراء
» بدولة عربية.. مخطط إرهابي عن طريق العطس البصاق بين أفراد الأمن
» خرق الحظر ليزور كباريه.. عقوبة لبرلماني في هذه الدولة
» أستراليا: قيود كورونا قد تمتد لعام آخر

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    04:02

  • شروق

    05:29

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:30

  • عشاء

    20:00

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية