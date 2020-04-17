موسى:تطهير دائم وكمامات بالمجان داخل السجون

17 أبريل 2020 - 08:07 ص

كشف الإعلامي أحمد موسى، عن حملات تعقيم وتطهير مستمر للسجون والأقسام في وزارة الداخلية وذلك للوقاية من فيروس كورونا، معقبا:"السجون أمان و تحظي باهتمام كبير من جانب الدولة".



وأضاف "موسى" في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"،قائلا:"وزارة الداخلية تطمئن على أي شيء يدخل للسجناء حفاظا على حياتهم، وشيء جميل توزيع كمامات على من يدخل السجون ويتم قياس درجة الحرارة لكل المترددين على السجن .



وتابع: "هناك بوابات تعقيم آلي وتطهير مستمر للسجون وأقسام الشرطة وهذا جهد إضافي تقوم به وزارة الداخلية بجانب إجراءات الأمن".





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، خروج 43 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بينهم 3 أجانب، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 596 حالة حتى اليوم.

