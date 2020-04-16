» "الوزراء" يوضح موقف يوم الأحد من قرارات "مدبولي"

قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، إن قرارات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، التي تم اتخاذها اليوم الخميس، تمنع تنقل أتوبيسات الرحلات بين المحافظات.



وأضاف سعد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامى حسام حداد، مقدم برنامج «الحياة اليوم»، الذي يعرض على قناة «الحياة» الفضائية، اليوم الخميس، أن القرارات سيتم تنفيذها بدءًا من صباح الجمعة، محذرا من يخططون للسفر بين المحافظات، حتى لا يضطرون إلى العودة مرة أخرى بعد فشل رحلتهم.

وأضاف سعد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامى حسام حداد، مقدم برنامج «الحياة اليوم»، الذي يعرض على قناة «الحياة» الفضائية، اليوم الخميس، أن القرارات سيتم تنفيذها بدءًا من صباح الجمعة، محذرا من يخططون للسفر بين المحافظات، حتى لا يضطرون إلى العودة مرة أخرى بعد فشل رحلتهم.